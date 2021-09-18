Первые несколько квартир разыграли среди участников онлайн-голосования в Москве

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Первые десять квартир разыграли среди участников онлайн-голосования в столице. Победителей в эфире телеканала «Москва 24» объявлял ведущий Александр Носик в субботу, 18 сентября.

Принять участие в первом розыгрыше смогли все москвичи, кто оставил свой голос в электронной системе до 20:00 17 сентября. Всего в этом розыгрыша участвовали свыше 1,1 миллиона человек.

Каждый из участников онлайн-голосования получит возможность выиграть однокомнатную квартиру в Москве, машину или призовые баллы, которые можно будет обменять на промокоды от партнеров программы «Миллион призов».

Более 1,3 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Москве к открытию избирательных участков во второй день голосования. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили в Telegram-канале РИА Новости.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.