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Астрологи рассказали о проблемах из-за ретроградных планет в сентябре

Полина Долганова

Общество
Астрологи рассказали о проблемах из-за ретроградных планет в сентябре
Фото: pixabay.com

Астрологи рекомендуют всем постараться найти душевную гармонию в текущем сентябре и настроиться на плодотворную работу.

Из-за сентябрьского ретроградного Меркурия эксперты советуют отложить реализацию грандиозных планов на более поздний срок.

Более того, помимо Меркурия в ретроградное движение в первом месяце осени войдут еще несколько планет солнечной системы. О том, как избежать трудностей в начале осени, рассказал «Пятый канал».

Астрологи считают Нептун покровителем любви. Этот период идеально подходит для занятий духовными практиками, а также для реализации своих желаний. После настоящего отдыха все они имеют большие шансы сбыться.

Плутон отвечает за финансовое благосостояние, а также оказывает влияние на любые жизненные начинания. В период ретроградности этого космического тела астрологи рекомендуют отказаться от мероприятий с большим количеством людей и заняться своими делами.

Ретроградность Сатурна может в значительной степени задержать реализацию дел и развитие проектов. Планета любит трудоспособных людей и обязательно вознаградит их за старания. Именно поэтому астрологи рекомендуют не опускать руки, а продолжать добиваться своего.

В начале осени из-за Юпитера у людей обострится интуиция. Все начнут обличать подлость друг друга и выводить негодяев на чистую воду. В это время рекомендуется использовать свои знания осторожно, потому как скандалы, которые происходят во время ретроградности этой планеты, практически невозможно разрешить.

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