В ЦИК отразили три мощные атаки хакеров из-за рубежа

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В первый день голосования ЦИК РФ выявил и отразил три атаки на сетевой ресурс в пятницу, 17 сентября. Об этом рассказали в субботу, 18 сентября, в пресс-службе ЦИК РФ.

Так, из-за рубежа осуществили две попытки сканирования на предмет уязвимости и одна распределенная DDoS-атака. Еще одна атака была проведена на российские ресурсы 18 сентября.

При этом глава федерального центра информатизации при Центризбиркоме Александр Сокольчукзаявил, что кибератака 17 сентября была мощной.

Предполагается, что атаки вновь могут осуществить в последний день голосования, пишет портал «Невские новости».

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.