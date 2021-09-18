Врач рассказала, как «мерзлякам» легче перенести холод

Чаще всего мерзнут люди пожилого возраста и те, у кого диагностирована вегетативно-сосудистая дистония. Чтобы усилить кровообращение следует обязательно включить ежедневную двигательную активность. Зарядка по утрам может стать одним из вариантов улучшения самочувствия. Еще несколькими советами для «мерзляков» с «Вечерней Москвой» поделилась нутрициолог, сертифицированный тренер по здоровью, врач-эндокринолог Анастасия Тараско.

— В осенний период нужно прислушиваться к своим потребностям и переходить на теплую пищу и напитки — это дополнительно помогает согреваться.Например, хорош имбирный чай, можно добавлять пряности. Мед, имбирь, лимон, корица, черный перец — тоже отличные дополнения к меню. Можно приправлять еду специями в том количестве, как позволяют индивидуальные особенности каждого человека. Конечно, и одевать по погоде, теплее. Витамины группы А,С,Е помогут чувствовать себя комфортнее осенью, — сказала эндокринолог.

По словам Анастасии Тараско, иммуностимулирующими и согревающими свойствами обладают также тонизирующие экстракты женьшеня, китайского лимонника, аралии. Их обязательно нужно пить курсами — не менее двух-четырех недель. Как добавила специалист, у этих экстрактов есть противопоказания, поэтому перед применением нужно проконсультироваться с врачом.

— Также помогает самомассаж жесткой щеткой, разогревающие мази, но это уже больше после прогулки. И нужно стараться не переутомляться и высыпаться. Должен быть правильный режим сна, — отметила собеседница «ВМ».

Особо мерзнущим россиянам стоит обратить внимание и на температуру воздуха в доме. По мнению Анастасии Тараско, она должна быть 20-22 градуса, влажность около 50 процентов. При таких показателях по квартире не стоит ходить в слишком легкой одежде в холодное время года, заключила врач.