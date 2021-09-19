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Харламов подтвердил отношения с Ковальчук на совместном вечере

Михаил Алимов

Развлечения
Харламов подтвердил отношения с Ковальчук на совместном вечере
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Комик Гарик Харламов 18 сентября официально открыл сеть собственную сеть закусочных. На торжественном мероприятии он появился вместе с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук — им уже давно приписывают роман и пара решила объявить об этом.

Торжество прошло в одном из банкетных залов «Крокус Экспо» в столице. На нем присутствовали многие друзья и коллеги юмориста — Павел Воля, Марина Кравец и так далее.

В центре внимания оказались Харламов и Ковальчук. Девушка на вечере отказалась от алкоголя, но вовсю позировала фотографам, передает ФАН.

Харламов рассказал присутствующим, что он и Ковальчук теперь состоят в отношениях.

До этого актриса Анна Ковальчук ответила на слухи о романе своей младшей сестры Екатерины с шоуменом Гариком Харламовым. Она стала героиней телепередачи Ивана Урганта и ответила на вопрос ведущего о слухах вокруг отношений сестры.

— А не надо завидовать! — ответила он тогда.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гарик Харламов, который, расставшись с актрисой Кристиной Асмус, неожиданно закрутил роман с коллегой по съемкам комедийного сериала «Гусар» Екатериной Ковальчук. Кроме того, фанаты актрисы сравнивали звезду с Асмус, называя ее двойником Кристины.

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