Певец Кай Метов попал в больницу после аварии под Минском

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Российский певец и композитор Кай Метов попал в аварию в Белоруссии. Он должен был выступить на Дне города в Гродно. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил телеканал «Гродно Плюс».

— Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице, — говорится в сообщении Telegram-канала СМИ.

16 сентября телеканал сообщал о выступлении на празднике Кая Метова, а также групп «Премьер-Министр» и Vavan.

До этого сам артист назвал причину развода со своей женой Натальей. Они познакомились, когда он только вернулся из армии, ему было 20 лет. Певец ревновал свою любимую женщину и хотел, чтобы она все время проводила с ним.