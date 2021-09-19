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Свыше 12 тысяч кустов роз высадили летом в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Свыше 12 тысяч кустов роз высадили летом в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства с середины июня до конца августа высадили более 12 тысяч кустов роз.

Яркие цветы украсили аллею Космонавтов, Победы на Поклонной горе, сквер на Кутузовском проспекте, Зубовскую площадь, а также территории, прилегающие к объектам здравоохранения, среди которых НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и Морозовская детская городская клиническая больница.

Так, на улицах города можно увидеть около 20 различных сортов роз, среди которых кустовые и почвопокровные. Они отличаются формой и многообразием оттенков. Например, у светло-розовых роз «леонардо да винчи» пышные пионовидные соцветия, а пудрово-белые лепестки сорта «принц монако» имеют яркую бордовую окантовку.

В первый месяц осени специалисты подкормят растения удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Также перед наступлением зимы у кустов удалят поврежденные ветви и слабые побеги.

Чтобы кустовые розы перезимовали в открытом грунте, их укроют специальным защитным материалом, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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