Названы самые экзотические вакансии сентября

Ярмарка вакансий для москвичей старшего поколения «Территория карьеры. 50+» в центре занятости «Моя карьера» Карьера работа поиск работы центр занятости трудоустройство биржа труда/ Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты исследовательского центра сервиса Зарплата.ру проанализировали рынок труда, который оживился послекоронавирусных ограничений, и назвали самых необычных сотрудников, требуемых в российских регионах.

— К осени активность работодателей традиционно увеличивается — растет число размещенных вакансий. Среди них встречаются и необычные вакансии. Так, крытый аквапарк в Тюмени ищет жизнерадостного администратора фиш-пилинга для «предоставления услуги пилинга рыбками гарра руфа посетителям аквапарка», — цитирует экспертов РИА Новости.

В исследовании отмечается, что будущий сотрудник должен иметь опыт работы с рыбками гарра руфа. Ему предлагается зарплат от 17 тысяч рублей.

Уральской сети строительных магазинов требуется личный помощник на зимнюю рыбалку, желающий «превратить хобби в работу». В обязанности опытного рыбака будет входить доставка руководителя на место, обустройство лагеря, содержание в исправности техники и участие в зимней ловле. Кандидату предлагается официальное трудоустройство и оклад до 45 тысяч рублей.

Челябинская мясоперерабатывающая компания ищет честного распиловщика свиных туш. На вакансию приглашают, в том числе, пенсионеров и людей без опыта. Соискателю предлагают зарплату от 35 тысяч рублей, пятидневную рабочую неделю, спецодежду за счет работодателя, питание в столовой и доставку служебным транспортом.