Новый корпус школы № 1293 построили в столичном районе Кунцево

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Оршанская улица, 10к2 Карта всех событий

В столичном районе Кунцево завершилось строительство учебного корпуса на 400 мест школы № 1293. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Корпус расположился по адресу Оршанская улица, владение 10, корпус 3. Его строительство финансировалось из городского бюджета.

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Учебный корпус готовится к вводу в эксплуатацию, — рассказал Игорь Войстратенко.

Здание корпуса имеет четыре этажа. Его общая площадь составила 7,2 тысячи квадратных метров. В корпусе расположились учебные классы, библиотека с медиатекой, актовый зал, два спортивных зала, телестудия с комнатой для монтажа, кабинет юннатско-биологической деятельности, а также столовая, кабинет психолога и медицинский блок. Помещения оборудованы пандусами, лифтом и тактильными указателями для людей с ограниченными физическими возможностями.

Прилегающую к корпусу территорию благоустроили и озеленили.

Председатель Мосгосстройнадзора отметил, что все этапы строительства контролировал Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Его специалисты провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.

В 2021–2023 годах в Москве планируют построить более 90 новых образовательных учреждений за счет средств городского бюджета и примерно столько же за счет инвесторов, пишет официальный сайт мэра Москвы.