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Сергей Собянин заявил о завершении благоустройства Пресненского района в Москве

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин заявил о завершении благоустройства Пресненского района в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

Специалисты завершили комплексное благоустройство Пресненского района в столице. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на персональной странице в Instagram.

Отмечается, что работы провели на Звенигородом шоссе, улице Красная Пресня и в парке Декабрьского восстания.

— На улицах расширили тротуары, разбили газон, установили станции велопроката и новые фонари. В парке тоже стало светлее — тут было не очень уютно раньше, особенно в темное время, — заявил глава города.

По словам Сергея Собянина, в парке Декабрьского восстания специалисты установили спортивные и детские площадки. Игровые зоны для детей старше восьми лет оборудовали качелями, песочницами, столиками для игр с песком и водой и комфортными креслами со спинкой для родителей

Для маленьких посетителей на площадках в Пресненском районе появились качели, карусели, батуты, канатные комплексы и развивающие ловкость и равновесие балансиры.

Пространство для спорта дополнили воркаут-площадками, которые оборудовали турниками, лестницами, перекладинами, параллельными брусьями и другими экстремальными элементами. Также здесь установили тренажеры для силовых упражнений.

— А еще восстановили неприметное, но уникальное здание: единственную сохранившуюся кордегардию Пресненской заставы Камер-Коллежского вала, — заключил Сергей Собянин.

Примечательно, что данный исторический объект относится к XVIII веку постройки. Такая кордегардия — единственная сохранившаяся с тех времен, передает официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 29 сентября, Сергей Собянин ознакомился с ходом работ по реконструкции ВДНХ. На территории ВДНХ, по словам главы города, уже закончена научная реставрация 23 объектов культуры.

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