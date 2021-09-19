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Психолог объяснила, как помочь детям справиться со стрессом из-за учебы

Иван Юминов

Общество
Психолог объяснила, как помочь детям справиться со стрессом из-за учебы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Нагрузка на ребенка после летних каникул должна быть постепенной, также важна поддержка родителей при учебном процессе. Об этом заявила детский и семейный психолог Камиля Тимофеева.

— Нагрузка на ребенка и вхождение в рабочую среду должны быть плавными. После лета возобновлять сразу все секции вместе со школой — это колоссальная нагрузка, — рассказала эксперт.

Тимофеева добавила, что важно и то, насколько родители поддерживают ребенка и заостряют ли они внимание на его результатах. Кроме того, по ее словам, важно понимать, есть ли у ребенка возможность отдыхать и имеется ли свободное время.

Когда ребенок отдыхает, следует проветривать помещение. Внимание учащегося, как уточняет психолог, следует переключать с умственной деятельности на физическую.

Она также объяснила, что на ребенка нельзя давить с оценками. Напротив, по словам специалиста, важно его поддерживать, так как ребенок и сам расстраивается, если что-то не получается.

В первые два месяца школы первоклассникам не рекомендуется давать дополнительных занятий, приводит слова Тимофеевой «Радио 1».

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