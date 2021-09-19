Канатоходец прошел 670 метров по тросу от Эйфелевой башни в Париже

Фото: Telegram / ТАСС

Французский канатоходец Натан Полен дважды прошелся по 670-метровому канату, натянутому от Эйфелевой башни к зданию театра Шайо на другом берегу Сены.

— Было весьма непросто сосредоточиться, когда вокруг шумный город и множество домов. Но все равно мне было очень хорошо, и я рад, что доставил удовольствие как себе, так и всем зрителям, — рассказал он.

Полен назвал «совершить что-то красивое» своей главной целью. Для него это вдвойне приятно, так как в столице Франции в эти дни стоит прекрасная погода.

Видео: Telegram / ТАСС

Канатоходец признался, что аттракцион оказался гораздо более сложным технически, чем он ожидал. Он работал со страховкой, но шел босиком.

На половине пути Полен качался, сидя на канате, и висел, держась за него одной рукой. Сам канат был закреплен на высоте 70 метров.

Аттракцион был приурочен к проходящим в стране Дням национального наследия. Текущая прогулка в небе над набережными Сены стала третьей для Полена, отмечает ТАСС.

13 июля 2020 года другой канатоходец перешел реку Фонтанку по тросу в Санкт-Петербурге. Мужчина пересек Фонтанку у Аничкова моста по тросу, который он перекинул с одного берега на другой. Канатоходец был босиком и без страховки.

Он прошел над туристическими судами, которые плыли прямо под ним. За трюком мужчины наблюдали десятки людей.