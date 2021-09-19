Канатоходец прошел 670 метров по тросу от Эйфелевой башни в Париже

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Французский канатоходец Натан Полен дважды прошелся по 670-метровому канату, натянутому от Эйфелевой башни к зданию театра Шайо на другом берегу Сены.
— Было весьма непросто сосредоточиться, когда вокруг шумный город и множество домов. Но все равно мне было очень хорошо, и я рад, что доставил удовольствие как себе, так и всем зрителям, — рассказал он.
Полен назвал «совершить что-то красивое» своей главной целью. Для него это вдвойне приятно, так как в столице Франции в эти дни стоит прекрасная погода.
Канатоходец признался, что аттракцион оказался гораздо более сложным технически, чем он ожидал. Он работал со страховкой, но шел босиком.
На половине пути Полен качался, сидя на канате, и висел, держась за него одной рукой. Сам канат был закреплен на высоте 70 метров.
Аттракцион был приурочен к проходящим в стране Дням национального наследия. Текущая прогулка в небе над набережными Сены стала третьей для Полена, отмечает ТАСС.
13 июля 2020 года другой канатоходец перешел реку Фонтанку по тросу в Санкт-Петербурге. Мужчина пересек Фонтанку у Аничкова моста по тросу, который он перекинул с одного берега на другой. Канатоходец был босиком и без страховки.
Он прошел над туристическими судами, которые плыли прямо под ним. За трюком мужчины наблюдали десятки людей.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО