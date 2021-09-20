Около 15 тысяч рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны Соколиная Гора

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Соколиная Гора Карта всех событий

Около 15 тысяч новых рабочих мест получит город в результате реорганизации двух участков бывшей промзоны Соколиная Гора в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны Соколиная Гора на востоке Москвы. Общая площадь территорий, подлежащих комплексному развитию, составляет почти 50 гектаров. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов превысит 65 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 3,3 миллиарда рублей в год. Для жителей города появится около 15 тысяч рабочих мест, — рассказал заммэра.

Здесь возведут более 675 тысяч квадратных метров недвижимости. На первом участке расположатся высокотехнологичные производства., площадь которых займет более 52 тысяч квадратных метров. На территории более 110 тысяч квадратных метров будет общественно-деловая застройка, включая новые школу и детский сад.

Как уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, на территории промзоны построят жилье в рамках программы реновации — порядка 250 тысяч квадратных метров.

— На втором участке промзоны, который находится в Перове, объекты общественного назначения займут всю территорию — почти 263 тысячи квадратных метров. По первой территории срок реализации проекта составит 14 лет, по второму — 11 лет, — пояснил он.

Комплексное развитие территорий бывших промышленных зон в рамках проекта «Индустриальные кварталы» даст городу около полмиллиона рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций превысит семь триллионов рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.