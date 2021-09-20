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Краснокнижные муравьеды впервые поселились в Московском зоопарке

Анастасия Колоскова

Город
Краснокнижные муравьеды впервые поселились в Московском зоопарке
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк приглашает познакомиться с муравьедами, которые появились среди его обитателей впервые за всю историю. В зоосаде поселились тамандуа, или четырехпалые муравьеды, которые занесены в Международную Красную книгу.

Численность этих животных в свободной природе снижается из года в год, но пока размер популяции не вызывает опасений ученых.

В зоопарке поселились два представителя тамандуа. Самец Панчо прибыл в Москву из германского Крефельдского зоопарка. Самка Лола переехала из Антверпенского зоопарка, расположенного в Бельгии. Животные благополучно перенесли дорогу и быстро подружились со специалистами из нового дома.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, Панчо уже расположился в павильоне «Дом приматов» на новой территории.

— Выбирая ему жилище, мы учли особенности образа жизни муравьедов в естественной среде обитания. Поскольку эти звери готовы сосуществовать только с представителями других видов, мы подселили тамандуа в один вольер с саймири. Это подвижные темпераментные обезьянки, им легко ужиться со спокойным и добродушным муравьедом. На первых порах соседи отнеслись к новому жильцу настороженно, однако вскоре убедились, что Панчо не проявляет к ним интереса, он просто ищет муравьев, — рассказала она.

Самка Лола пока находится отдельно на карантине. Она переедет«Доме приматов» в ближайшее время.

Новых обитатели зоосада питаются насекомыми, а также любят полакомиться бананами, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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