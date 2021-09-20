Павильон «Макет Москвы» посетил миллионный гость

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Миллионный посетитель побывал в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ. Им стала Юлия Беркутова, пришедшая посмотреть на уникальный арт-объект со своей семьей.

Миллионного гостя поприветствовала команда павильона и вручила ей памятные подарки с фирменной символикой «Макета Москвы».

Макет был открыт в октябре 2017 года. Ежегодно он принимает сотни тысяч посетителей, включая москвичей, гостей столицы и даже глав государств. Рекордное количество гостей — 10 тысяч за сутки, зафиксировано здесь в 2019 году.

— Сотни слов благодарности в книге отзывов, 23 тысячи точных копий зданий на площади 429 квадратных метров, семь захватывающих светотехнических шоу, современное техническое оборудование и парящие в воздухе изображения, красочный салют по праздникам — это неполный список значимых событий, связанных с макетом, и интересных фактов о нем, — рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Макет вызывает интерес не только у зрителей, но и специалистов, изучающих градостроительные планировочные вопросы. Здесь регулярно проходят экскурсии и выставки, которые рассчитаны на разную аудиторию.

Создание макета началось в 2012 году. Он содержит 23 тысячи миниатюрных зданий центра Москвы, включая Кремль и другие достопримечательности, пишет официальный сайт мэра Москвы.