Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Павильон «Макет Москвы» посетил миллионный гость

Анастасия Колоскова

Город
Павильон «Макет Москвы» посетил миллионный гость
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Миллионный посетитель побывал в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ. Им стала Юлия Беркутова, пришедшая посмотреть на уникальный арт-объект со своей семьей.

Миллионного гостя поприветствовала команда павильона и вручила ей памятные подарки с фирменной символикой «Макета Москвы».

Макет был открыт в октябре 2017 года. Ежегодно он принимает сотни тысяч посетителей, включая москвичей, гостей столицы и даже глав государств. Рекордное количество гостей — 10 тысяч за сутки, зафиксировано здесь в 2019 году.

— Сотни слов благодарности в книге отзывов, 23 тысячи точных копий зданий на площади 429 квадратных метров, семь захватывающих светотехнических шоу, современное техническое оборудование и парящие в воздухе изображения, красочный салют по праздникам — это неполный список значимых событий, связанных с макетом, и интересных фактов о нем, — рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Макет вызывает интерес не только у зрителей, но и специалистов, изучающих градостроительные планировочные вопросы. Здесь регулярно проходят экскурсии и выставки, которые рассчитаны на разную аудиторию.

Создание макета началось в 2012 году. Он содержит 23 тысячи миниатюрных зданий центра Москвы, включая Кремль и другие достопримечательности, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
ВДНХМоскваколичество посетителей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте