Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичный центр «Моя карьера» проведет день вакансий

Анастасия Колоскова

Город
Столичный центр «Моя карьера» проведет день вакансий
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 800 позиций с полной и частичной занятостью представят 20 столичных компаний на дне вакансий, который 23 сентября проведет центр занятости «Моя карьера». Желающим принять участие в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.

— Осень традиционно считается началом делового сезона. Наши специалисты отобрали самые привлекательные предложения в крупных компаниях и организациях. Дни вакансий зарекомендовали себя как эффективный инструмент, который позволяет предложить работу максимальному количеству соискателей, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Она отметила, что на мероприятии желающие найти работу смогут пообщаться с работодателями и выбрать оптимальные для себя условия работы.

Среди предложенных москвичам вакансий: делопроизводитель, секретарь, преподаватель онлайн-школы, редактор текстов, менеджер по работе с партнерами, техник обработки информации, ведущий инженер, работник архива, оператор сканирования, автомеханик, бариста, мастер-приемщик, автоэлектрик, повар и другие.

Соискатели смогут отправить работодателям резюме, подготовить который помогут консультанты.

В центре «Моя карьера» москвичи смогут бесплатно получить консультацию карьерного эксперта, узнать об актуальных вакансиях в городе, а также пройти профориентационное тестирование, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
вакансии«Моя карьера»вакансии в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте