Столичный центр «Моя карьера» проведет день вакансий

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 800 позиций с полной и частичной занятостью представят 20 столичных компаний на дне вакансий, который 23 сентября проведет центр занятости «Моя карьера». Желающим принять участие в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.

— Осень традиционно считается началом делового сезона. Наши специалисты отобрали самые привлекательные предложения в крупных компаниях и организациях. Дни вакансий зарекомендовали себя как эффективный инструмент, который позволяет предложить работу максимальному количеству соискателей, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Она отметила, что на мероприятии желающие найти работу смогут пообщаться с работодателями и выбрать оптимальные для себя условия работы.

Среди предложенных москвичам вакансий: делопроизводитель, секретарь, преподаватель онлайн-школы, редактор текстов, менеджер по работе с партнерами, техник обработки информации, ведущий инженер, работник архива, оператор сканирования, автомеханик, бариста, мастер-приемщик, автоэлектрик, повар и другие.

Соискатели смогут отправить работодателям резюме, подготовить который помогут консультанты.

В центре «Моя карьера» москвичи смогут бесплатно получить консультацию карьерного эксперта, узнать об актуальных вакансиях в городе, а также пройти профориентационное тестирование, пишет официальный сайт мэра Москвы.