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В Союзе потребителей назвали причины роста цен на гречку и условия для их снижения

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Союзе потребителей назвали причины роста цен на гречку и условия для их снижения
Фото: pixabay.com

Рост цен на гречку в магазинах является неизбежным следствием повышения оптовых цен у производителей и поставщиков. Остановить повышение стоимости крупы поможет падение спроса покупателей на нее и замена аналогичным и более дешевым товаром. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Розничные цены на гречку этим летом обновили 10-летний максимум: крупа стоила больше, чем весной прошлого года, когда ее активно скупали в преддверии карантина, сообщил РБК. В Минсельхозе заверили, что гречки достаточно, а «возможность дефицита исключена».

По слова Шелища, с начала года и по настоящее время наблюдается общий тренд роста цен на продукты. Он связан с тем, что растут оптовые цены на товары.

— Это неизбежно транслируется на полки, когда кончаются запасы, например, той же гречки, купленной по прежним ценам, а новые цены существенно выше у поставщиков. А у сельхозпроизводителей они еще больше растут. Если за семь месяцев в рознице семь с небольшим процентов рост цен, то у поставщиков больше 15 процентов, а у аграриев — порядка 20 процентов. Поэтому еще надо удивляться, почему так медленно растет, — сказал собеседник издания.

Также эксперт воздержался прогнозировать дальнейший рост цен на гречку или другие крупы. Однако отметил, что сдерживающим фактором в данной ситуации является потребительский спрос. Когда есть возможность заменить подорожавший продукт более дешевым, граждане идут по такому пути, а цены притормаживают в росте. Например, гречку можно заменить рисом или макаронами.

— Но они тоже будут расти. Больше всего росту цен подвержены те продукты, которые нечем заменить. Говядину можно заменить свининой, свинину — курицей, а вот курица сейчас растет больше всего и яйца, которые нечем заменить, — заключил Шелищ.

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