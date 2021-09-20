Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете

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В Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили на странице университета в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что злоумышленник проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени.

— Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших, — сообщили в вузе.

Пресс-служба университета также сообщала, что в инциденте погибли три человека. Еще один студент получил ранение в голову. В настоящее время он находится под присмотром врачей.

По данным СМИ, студенты образовательного учреждения и преподаватели закрылись в аудиториях, некоторые из них выпрыгнули из окон.

В настоящее время все службы Перми приведены в готовность.