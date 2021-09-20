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Кардиолог рассказала, что поможет чувствовать себя лучше осенью

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Кардиолог рассказала, что поможет чувствовать себя лучше осенью
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россияне, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, осенью могут страдать от частого повышения давления и головных болей. Это происходит из-за смены погоды — понижение температуры вызывает спазм сосудов. Что нужно делать, чтобы облегчить самочувствие, «Вечерней Москве» рассказала врач–кардиолог Юлия Маршинцева.

— Нужно тренировать свои сосуды и начать принимать контрастный душ. Чтобы не вгонять организм в стресс, необходимо постепенно, каждый день понижать температуру на два–три градуса. Это станет и хорошим способом для общего закаливания организма. И, конечно, одеваться по погоде и не перемерзать. В случае простуды ухудшится общее состояние, — отметила специалист.

По словам кардиолога, жители мегаполисов часто сталкиваются со стрессом, что также может повлиять на их самочувствие. Поэтому правильная тренировка организма поможет избавиться от зависимости к внешним факторам.

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