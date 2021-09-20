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ВДНХ пригласила москвичей на фестиваль «Техносреда»

Ольга Маркова

Развлечения
ВДНХ пригласила москвичей на фестиваль «Техносреда»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главная выставка страны 25 и 26 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на фестиваль «Техносреда», где будут представлены самые интересные изобретения российских ученых.

Посетители увидят более 500 научных разработок, размещенных в нескольких тематических зонах. Так, в зоне вузов можно увидеть летательный аппарат и беспилотный автомобиль, искусственный интеллект, создающий художественные произведения, макеты установок ядерных комплексов, онкоробота, экзоскелет, роботов-разведчиков.

В зоне «Будущее сегодня» гостям представят уникальные экспонаты, среди которых бионические и тяговые протезы рук, нейротренажер, VR-платформа, с помощью которой можно познакомиться с процессом создания инженерных проектов будущего, элементы среды «умного города», новейшие технологии сортировки и переработки мусора, искусственный интеллект в сфере безопасности и термолазер.

Интерактивные презентации, посвященные роботу-терминатору, мотоциклу с домом на колесах, роботу-сортировщику мусора, приставкам для инвалидных колясок и протезам для животных пройдут в зоне изобретателей.

Для юных посетителей подготовлено несколько площадок «Техносреда для детей», где можно посетить мастер-классы по сборке и программированию роботов, зоны VR, 3D-печати и коптеров, а также научно-популярное шоу Алексея Иванченко.

В рамках деловой программы фестиваля запланированы паблик-токи, лекции от Российского общества «Знание» и Политехнического музея.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте ВДНХ.

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