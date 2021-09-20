Выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина» откроется в Третьяковке

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина».

Посетители увидят более 80 произведений и графики мастера из собраний Третьяковской галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи.

Художник во времена крепостного права открыл в крестьянстве и скромном пейзаже особый мир, достойный уважения и любви. Венецианов создал школу, воспитывающую таланты из народа. Работы учеников также представлены на выставке. Среди них: Никифор Крылов, Григорий Сорока, Алексей Тыранов, Федор Славянский, Александр Алексеев. Их произведения позволят зрителю увидеть, с какой классической ясностью художники раскрывали душевную красоту русского человека из народной среды.

Центральное место в экспозиции занимают картины, связанные с поэтической интерпретацией весенне-летних полевых работ и темой материнства. В них на основе натурных впечатлений моделируется возвышенный мир крестьянских трудов, мир бытия, а не быта, созвучный народной песенной традиции, в которой мать-земля и женское материнство органично увязывалось с образом Богородицы, образуя магическую триаду.

Особое место в экспозиции уделено образам «русской Венеры», созданным Венециановым на волне увлечения античностью и преклонением перед природной женской красотой простых крестьянок.

Выставка открыта с 30 сентября по 6 февраля 2022 года, сообщается на сайте галереи.