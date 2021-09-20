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Народный календарь. Чего нельзя делать 21 сентября, в Рождество Пресвятой Богородицы

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 21 сентября, в Рождество Пресвятой Богородицы
Фото: Pixabay

21 сентября Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. В этот праздник запрещена ругань и ссоры. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Строго запрещено употребление алкогольных напитков и организация бурных вечеринок. Женщинам запрещалось заниматься рукоделием, брать в руки иглы или ножницы и даже нарезать хлеб.

Приметы погоды:

Какая погода в этот день, такой и осень будет. Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей.

С деревьев практически все листья опали — зима будет ранней.

На деревьях паутины много — к теплу.

Праздники:

Международный день мира

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот день Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов как на национальном, так и на международном уровне.

ООН предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия и отмечать этот день проведением образовательных и общественных информационных акций по проблемам мира, а также использовать празднование Международного дня мира для привлечения внимания к своей разносторонней работе в поддержку мира и для того, чтобы побудить отдельных людей, группы и общины на всей планете к осмыслению проблем мира, обмену информацией и практическим опытом деятельности по его достижению.

Всемирный день русского единения

Инициатором учреждения этого праздника выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 2009 года был создан международный инициативный комитет «Всемирный день русского единения».

Участникам было предложено поддержать инициативу и подписать декларацию о провозглашении этого дня. Представители 24 стран мира стали членами Международного инициативного комитета и подписали декларацию, став соучредителями Всемирного дня русского единения: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Польша, Португалия, Россия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Всемирный день русского единения учрежден в целях сохранения этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских, всего русского мира, взаимодействия между русским сообществом и Россией, для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей, развития, популяризации русского языка и литературы как части мирового культурного наследия, а также дальнейшей консолидации в интересах создания мощного интеллектуального, экономического и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире.

День победы русских полков в Куликовской битве

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения русских земель.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 21 сентября, в Рождество Пресвятой Богородицы

События:

Освящен Софийский Собор — первая и важнейшая святыня Великого Новгорода

Собор Святой Софии — главный православный храм Великого Новгорода. Он является древнейшим сохранившимся храмом на территории России, построенным славянами, и одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества.

Начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова

В середине августа 1799 года Александр Суворов получил предписание от императора Павла I об отводе союзных войск в Швейцарию для соединения с находившимся там русским корпусом А. Римского-Корсакова. 21 сентября 1799 года войска Суворова выступили в Швейцарский поход.

Швейцарский поход в истории стал подвигом А. В. Суворова. Самый знаменитый из противников — французский генерал А. Массена, будущий маршал Франции, искренне признался, что отдал бы все свои походы за одну лишь швейцарскую эпопею русского полководца.

В октябре 1799 года за переход через Альпы Суворов получил звание генералиссимуса всех российских войск. В честь этого события по инициативе и на личные средства князя Сергея Голицына в Альпах был высечен 12-метровый гранитный крест.

Вышла повесть Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»

21 сентября 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно». Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее о Кольце Всевластья, воплощенной Толкином в дальнейшем.

Именно сказочной повести «Хоббит, или Туда и обратно» Толкин обязан вхождением в литературу. Первоначально она возникла как произведение для семейного круга — сказку о хоббите Толкин начал рассказывать своим детям.

Однако новая книга переросла детскую сказку и вылилась в поистине эпическое сказание о борьбе добра и зла. Это была трилогия «Властелин колец» — центральное произведение Толкина. И всю оставшуюся жизнь писатель занимался мифологией своего мира фантазии.

Родились:

1866 — Герберт Джордж Уэллс, английский писатель-фантаст («Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка» и др.), публицист.

1868 — Ольга Книппер-Чехова, актриса МХАТа, жена А. П. Чехова, народная артистка СССР.

1929 — Юз Алешковский, русский прозаик, поэт, сценарист, автор-исполнитель песен.

1936 — Юрий Лужков, советский и российский политик, государственный деятель, второй мэр Москвы (1992–2010).

1947 — Стивен Кинг, американский писатель, фантаст и мистик, «король ужасов».

1947 — Ольга Остроумова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.

1965 — Фредерик Бегбедер, французский писатель-прозаик, публицист, литературный критик.

1966 — Ольга Арефьева, российская певица, поэтесса, музыкант, основательница групп «Ковчег» и KALIMBA.

1971 — Ростислав Хаит, украинский актер театра и кино, сценарист, продюсер, один из основателей театра «Квартет И».

1976 — Ольга Погодина, актриса театра и кино, продюсер, сценарист, народная артистка России.

1989 — Светлана Ромашина, российская спортсменка (синхронное плавание), пятикратная олимпийская чемпионка.

Именины отмечают: Георгий, Иван.

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