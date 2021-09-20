Фестиваль «Территория творчества» пройдет в Культурном центре ЗИЛ

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Культурный центр ЗИЛ 26 сентября приглашает жителей и гостей города на фестиваль «Территория творчества». В программе мероприятия: мастер-классы, выставки, пробные занятия, экскурсии.

Посетители узнают о различных направлениях ЗИЛа: арт, музыка, танец, театр и интеллектуальный досуг. Все желающие смогут пообщаться с преподавателями коллективов, получить консультации и задать вопросы о работе студий.

Откроет день пробное занятие ансамбля эстрадно-спортивного танца «Карнавал». Далее пройдут воркшопы по брейкингу и по граффити от хип-хоп академии, презентация Мастерских художественного проектирования, игра «Угадай мелодию», мастер-классы по бисероплетению, по ирландским танцам, оперной студии «Орфей», по диджеингу и по уличному танцу.

Фестиваль короткометражек «Грач. Флешбек» покажет последние работы студентов МГУ, в обсерватории можно будет понаблюдать за солнцем в телескопы, послушать концерт, посмотреть фильм Льва Кулешова «По закону» и принять участие в экскурсии «Глазами телескопа ХIX века».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте центра.