Кардиолог рассказала, как легко и быстро нормализовать давление

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Россияне при пониженном давлении зачастую пьют кофе. Этот вариант допустим, если у человека нет индивидуальной непереносимости напитка. Более универсальным и простым способом нормализации давления с «Вечерней Москвой» поделилась врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

— Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости. Чем больше крови будет в организме, тем выше давление. Можно выпить кофе, но, помимо давления, он еще и пульс поднимет, даст возбудимость. Не всем это подходит и будет комфортно. Поэтому можно просто объемом жидкости поднять давление — залпом выпить два стакана воды, — посоветовала специалист.

Если же давление, наоборот, повышено, то тут уже нужны мочегонные средства, отметила Маршинцева. Для этого можно использовать разные травяные сборы. Например, заварить крепкий настой брусники, буквально 50 мл, уточнила кардиолог. При высоком давлении также необходимо полежать минимум 15 минут.