Врач рассказала, какой чай опасен для здоровья

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Умеренное употребление чая с сахаром не наносит существенного вреда организму. Однако увлечение таким сочетанием может привести к опасным заболеваниям: в частности, диабету и ожирению. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что в некоторых случаях сладкий чай способен придать человеку энергии.

— Чай с сахаром повышает уровень глюкозы в крови, человек чувствует прилив жизненных сил. Можно выпить такой чай перед серьезным выступлением или экзаменом: это придаст бодрости. Однако нужно быть осторожнее, потому что через некоторое время эффект пропадет, — предупредила Соломатина.

При этом постоянно пить чай с сахаром не стоит, сказала врач. По ее словам, вкус сахара в данном случае плохо ощущается, из-за чего многие добавляют его слишком много.

Эксперт отметила, что переизбыток сахара может привести к развитию серьезных заболеваний.

— Колебания сахара особенно вредны для тех, у кого диагностировано преддиабетическое состояние или диабет. Неприятным последствием может быть лишний вес или кариес: чай содержит вещества, защищающие зубы от разрушения, но сахар это все нивелирует. Многие патогены тоже «любят» сахар, — отметила специалист.

Собеседница «ВМ» отметила, что люди, не допускающие колебаний уровня глюкозы, как правило, живут дольше. Это касается не только диабетиков, но и полностью здоровых людей, заключила врач.