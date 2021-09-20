Названы пять главных причин для срочного обращения к офтальмологу

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Боль в глазах, дискомфорт, повышенная слезливость и выделения, а также нарушение зрения и подвижности глаз являются главными причинами как можно скорее записаться на прием к офтальмологу, иначе последствия для здоровья могут быть серьезными. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук больницы «РЖД-Медицина» в Саратове Екатерина Горностаева.

— Есть несколько причин, когда посетить врача-офтальмолога просто необходимо. Ощущение боли, дискомфорта в глазах или около глазного яблока — один из первых и распространенных симптомов глазных болезней. Такой симптом не только доставляет неприятные ощущения, мешает жить обычной жизнью, но и может сигнализировать о серьезных проблемах со зрением. Терпеть боль и оттягивать поход к специалисту не стоит, ведь зрение — это очень важный орган в человеческом организме, — рассказала врач.

По ее словам, нередко пациенты жалуются на красноту глаз, которая сохраняется и не проходит долгое время. Причин бывает множество, и в данном случае только врач сможет определить источник симптома и предложить верное решение. Кроме того, далеко не шутки — сильная слезливость и слизисто-гнойные выделения в глазах. Их появление должно насторожить человека и побудить сразу же отправиться на прием к доктору.

— Еще одной причиной записаться на консультацию к офтальмологу является ухудшение зрения. Такой симптом может мешать вам работать, заниматься бытовыми делами. Даже прогулка на улице может оказаться тяжелой нагрузкой для глаз. Последний, но не по значению симптом — нарушение подвижности глазных яблок. Все эти симптомы являются болезненными, доставляют серьезный дискомфорт и могут привести к серьезным последствиям. Не затягивайте, обратитесь к специалисту, — заключила собеседница «ВМ».