Озвучены шесть советов по улучшению качества воздуха в помещении

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Воздух внутри дома может быть в два–пять раз хуже, чем на улице. Об этом рассказали специалисты изданию Plant Medicine.

Многие вещества, которые загрязняют воздух, не имеют цвета и запаха, поэтому их сложно обнаружить. Для людей, имеющих проблемы с дыхательной системой и аллергией, это является большой помехой.

Эксперты поделились шестью простыми правилами относительно того, как улучшить качество воздуха в доме.

Устраняйте отдельные источники загрязнения воздуха

Во-первых, необходимо убрать из дома все продукты и мебель, которые ухудшают качество воздуха в помещении. Химические вещества, выделяемые из чистящих средств, красок и гипсокартона, влияют на чистоту воздуха. Если их устранить из помещения, можно сэкономить на защите качества воздуха.

Улучшайте вентиляцию

Можно поставить вентилятор в ванной комнате или кухне. Кроме того, можно запустить систему управления открытым вентиляционным отверстием для более эффективного проветривания.

Не забывайте заменять фильтры бытовых приборов

Сейчас почти во всех пылесосах, стиральных машинах или кухонных вентиляциях установлены воздушные фильтры. Чтобы воздух был чище, необходимо систематически проверять воздушные приборы, а также менять в них фильтры. По словам экспертов, это нужно делать каждые 5–6 месяцев.

Очищайте воздуховоды

По воздуховодам в помещениях циркулирует холодный и горячий воздух, чтобы создать комфортные условия для жизни. Но, если воздуховод установлен неправильно или его давно не чистили, в дом могут попасть пыль и другие загрязняющие вещества.

Очищайте ковры

Ковры и ковровые изделия — это рассадники летучих органических соединений (ЛОС). Большая часть ЛОС — это химические вещества, которые используются для производства красок, чистящих средств или клеев для ковров. И даже если до них не дотрагиваться, ковры выделяют ЛОС. Из-за этого могут возникать головная боль или тошнота. Поэтому необходимо почаще чистить ковры от пыли.

Выращивайте комнатные растения

Еще одним источником очищения воздуха могут служить комнатные растения, ведь они выполняют роль естественного воздушного фильтра. Поставьте несколько горшков в комнатах, где нет окон. Папоротники, пальмы или другие тропические растения лучше всего удаляют загрязняющие веществ, которые летают в воздухе, сообщает Nation news.