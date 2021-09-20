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Что обязательно нужно сделать в осеннее равноденствие, 22 сентября

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что обязательно нужно сделать в осеннее равноденствие, 22 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

День осеннего равноденствия наступит 22 сентября. О том, как к нему подготовиться, «Вечерней Москве» рассказала астролог Лилия Гаевая.

— До 22 сентября следует написать письмо всем своим обидчикам. В нем нужно сообщить о полученном негативе и понимании, почему произошла эта ситуация, о прощении этого человека. Само же письмо отправлять никому не нужно. В день осеннего равноденствия его следует сжечь. Важно понимание того, что любая негативная ситуация помогает обрести новый опыт и достичь внутреннего роста, — считает астролог.

По словам эксперта, россиянам также стоит заранее присмотреть рябину, чтобы 22 сентября сорвать с нее гроздь и повесить дома над дверью или окном. Рябина считается оберегом и защищает от энергетической тьмы, помогает справиться с бессонницей. Она должна пробыть в доме до весны. После весеннего равноденствия ее сжигают, уточнила астролог. Также она посоветовала 22 сентября подвести итоги прошедшей части года.

— 22–24 сентября можно также провести простой ритуал, который поможет в будущем приумножить деньги. Для этого необходимо трижды пересчитать наличные средства. Если же их мало, то нужно их разменять, чтобы было с чем работать, — добавила Гаевая.

В день осеннего равноденствия нужно собирать урожай и благодарить Вселенную за все позитивные и даже негативные события. Это, по словам собеседницы «ВМ», позволит проще двигаться дальше по жизни. Таким образом, 22 сентября — это лучший день для отработки практики благодарности и прощения, заключила астролог.

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