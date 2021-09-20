«Балтийский синдром» ощутят жители Московского региона в следующие дни

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Нынешняя температура в столичном регионе соответствует климату 16 октября, в таких условиях будет действовать «балтийский синдром». Об этом заявил ведущий специалиста центра «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 20 сентября.

— Такая температура соответствует климату 16 октября. Природа перебросила нас в климатическое будущее на месяц вперед, — рассказал синоптик.

Тишковец объяснил, что подобные неблагоприятные погодные условия способствуют появлению «балтийского синдрома». Это, по его словам, когда на улице может быть плюс пять градусов, но ощущается как ноль градусов.

Московский регион также попал на линию фронта между антициклоном на севере европейской части России и глубоким антициклоном на юге. Ясного неба жители Москвы и области, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, не увидят даже в выходные.

Определять погоду еще на протяжении как минимум четырех дней в регионе будет северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Дневная температура зафиксируется на отметке около плюс семи градусов, ночью столбики термометров не окажутся выше пяти градусов тепла, отмечает издание «Подмосковье сегодня».