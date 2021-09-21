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Специалисты благоустроят Большой Графский пруд на востоке Москвы

Иван Юминов

Город
Специалисты благоустроят Большой Графский пруд на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Большой Графский пруд Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приведут в порядок Большой Графский пруд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 21 сентября.

— Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят на востоке столицы в парке «Радуга» береговое укрепление Большого Графского пруда протяженностью около 1,5 километра. На водоеме уже начались подготовительные работы, — говорится в сообщении.

Железобетонная стенка по периметру водоема, как уточнили в ведомстве, пришла в негодность. Ее разрушение может привести к потере функциональности пруда, добавили в комплексе.

Рабочие в ходе ремонта стенки демонтируют старый слой бетона и нанесут свежий с помощью метода торкретирования. Он заключается в том, что раствор наносится на поверхность под давлением сжатого воздуха.

Водонепроницаемость и морозостойкость конструкции обеспечит финишный слой из гидроизоляционного материала. Работы будут проведены с незначительным понижением уровня воды, а для сохранения экосистемы пруд не будет осушаться. Всего работы, как уточнили в ведомстве, займут примерно девять месяцев.

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