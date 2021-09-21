Цифровой паспорт ребенка облегчит работу врачей московских поликлиник

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столичных детских поликлиниках, а также медицинских кабинетах школ начали использовать цифровой паспорт ребенка, который позволяет медработникам оперативно ознакомиться с важными данными о юном пациенте и определить правильную тактику лечения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Новый сервис — паспорт ребенка — запустился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения и теперь доступен врачам всех детских поликлиник города. Он позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребенке — как медицинского, так и немедицинского характера. Например, врач может сразу увидеть группу здоровья ребенка, группу крови, наличие льгот, хронических заболеваний и наблюдения по ним у других специалистов, — рассказала заммэра, отметив, что до этого информация хранилась разрозненно, врачам приходилось долго ее искать.

Анастасия Ракова отметила, что сервис автоматически подгружает самые актуальные данные из медицинских документов, что позволяет врачу оперативнее определять тактику лечения. Цифровой паспорт содержит группу крови и резус-фактор ребенка, медицинскую группу для занятий физкультурой, группу здоровья, социальный статус, наличие хронических заболеваний и льгот.

Интеграция систем МЭШ и ЕМИАС позволяет медработникам в поликлиниках видеть информацию о школе и детском саде, которые посещает ребенок, а также контакты его представителей для связи.

Благодаря новому инструменту медицинские работники получили быстрый и удобный доступ к информации о здоровье и высокое качество медпомощи детям.

Так, информация о социальном статусе позволяет запланировать диспансеризацию детей в трудной жизненной ситуации и определить меры дополнительной социальной поддержки.

Содержащиеся сведения сокращают время на оформление различных справок, а также помогают принять решение о назначении дополнительных исследовании и лекарств и своевременно собрать врачебную комиссию. Кроме того, информация о группе крови и резус-факторе может быть использована в экстренных случаях, например при вызове скорой помощи, пишет официальный сайт мэра Москвы.