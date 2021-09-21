Петр Бирюков: Коммунальная техника готова к работе в осенне-зимний период

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Службы Комплекса городского хозяйства подготовили коммунальную технику к осенне-зимнему сезону. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, для уборки столичных улиц задействуют 19 тысяч единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, а также 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и 30 тысяч средств малой механизации.

Петр Бирюков добавил, что вся техника прошла диагностику, а также необходимый ремонт и модернизацию, и полностью готова к работе.

Заместитель мэра подчеркнул, что автотранспорт оборудован устройствами ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать его работу в режиме реального времени.

— Большинство городской уборочной техники используется круглый год, перед наступлением холодов переведем ее на зимний режим эксплуатации. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов, — рассказал Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что перед началом сезона «расконсервируют» технику, применяемую только в зимний период. Речь идет о линейных снегопогрузчиках, автогрейдерах, роторных снегоочистителях и мобильных снегоплавильных установках.