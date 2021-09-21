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Нутрициолог объяснила, как побороть зависимость от еды

Игорь Синельников

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Нутрициолог объяснила, как побороть зависимость от еды
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Привыкание к определенным продуктам может быть как следствием проблем со здоровьем, так и психологических трудностей. В любом случае при наличии зависимости лучше посетить специалиста. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По словам специалиста, нередко люди отрицают, что зависимы от еды. Однако такое состояние может требовать вмешательства врачей, предупредила эксперт.

— Очень часто люди отрицают свою зависимость от продуктов питания. Но, если они понимают, что не могут отказаться от какого-то продукта, и им хочется постоянно его есть, конечно, нужно искать квалифицированную помощь, — отметила врач.

Сильное привыкание могут вызвать сахар и кофеин. При этом фастфуд намеренно готовится таким образом, чтобы создать зависимость, предупредила Писарева.

Причиной переедания, заметила врач, может быть неправильно подобранное питание.

— Бывает, что человек пытается похудеть или избавиться от зависимости, отказавшись от продуктов питания. Однако потом происходит срыв, и он съедает еще больше, — рассказала она.

В таком случае Писарева советует обратиться к нутрициологу. Специалист поможет сбалансировать питание и, возможно, выявит нехватку каких-то витаминов или микроэлементов, заметила собеседница «ВМ».

Также зависимость от еды может появиться из-за психологических проблем, предупредила врач.

— Нужно пообщаться с психологом, чтобы разобраться в причине переедания: она не всегда связана с тем, что человек просто хочет есть. Возможно, у него что-то не ладится в семье, проблемы с детьми или на работе, и с помощью переедания он пытается поднять настроение, — заключила специалист.

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