Народный календарь. Что нужно сделать 22 сентября, чтобы привлечь удачу

Фото: Pixabay

22 сентября не оставляйте в доме старые вещи, которые вам не нужны. Для того чтобы привлечь удачу, вы должны избавиться от всего, что вам уже не надо. Лучше сжечь весь хлам. Старайтесь не брать в руки острые предметы, также запрещается заниматься рукоделием.

Приметы погоды:

Много паутины — к погожей осени и морозной зиме.

Если с лиственницы еще не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Листья с вишни еще не опали — к теплой погоде.

Праздники:

Всемирный день без автомобиля

Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.

Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а еще через год ее поддержали во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 тысячи городов мира.

Всемирный день защиты слонов

22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников — Всемирный день защиты слонов, который был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных

Всемирный день носорога

22 сентября отмечается экологический праздник Всемирный день носорога, призванный обратить внимание человечества к проблеме вымирания такого редкого теперь животного, как носорог.

Именно браконьеры поставили носорога на грань исчезновения. А причиной тому послужили представления отдельных традиционных культур о якобы исключительно целебных свойствах его рога. Стоимость 1 килограмма рогов этого животного на черном рынке достигает 65 000 долларов, а весить один рог может от 1 до 3 килограммов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 22 сентября, чтобы привлечь удачу

События:

В России введены каменные верстовые столбы

В середине XVII века вдоль дороги от Москвы до летней резиденции царя Алексея Михайловича в Коломенском были установлены деревянные верстовые столбы с обозначением расстояния до конечного пункта. Первые верстовые столбы на дорогах от Петербурга до Царского села и Петергофа также были деревянными. Такие дороги назывались столбовыми.

Верстовые столбы изготавливались в строительных мастерских Исаакиевского собора Петербурга. На первом и последнем столбе были установлены солнечные часы. Уцелевшие верстовые столбы реставрированы в 1970–1990 годах.

Основано первое русское поселение на Аляске

История Русской Америки начинается в первой половине XVIII века, однако первое постоянное русское поселение в землях Аляски появилось там в конце того же XVIII века. Произошло это событие 22 сентября 1784 года.

В тот день на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного южнее Аляски, русским купцом Григорием Шелиховым было основано первое постоянное поселение. По замыслу Шелихова, поселение должно было стать важным торговым пунктом для русских купцов, промышленников и православных миссионеров.

Состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года

Храм Христа Спасителя — памятник мужеству русского народа в Отечественной войне 1812 года. В декабре того же года император Александр I подписал Высочайший манифест о построении в Москве, лежащей тогда в руинах, церкви во имя Спасителя. Идея строительства воскрешала древнюю традицию обетных храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное поминовение о погибших.

Aвраам Линкольн объявил, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными»

22 сентября 1862 г. 159 лет назад

На избрание Линкольна рабовладельческие штаты ответили сецессией — выходом из состава Союза и провозглашением в 1861 году Конфедеративных Штатов Америки. «Мы не должны быть врагами», — провозгласил Линкольн при вступлении в должность, но вооруженное выступление южан побудило его принять ответные меры. Линкольн лично направлял военные действия, которые привели к победе над Конфедерацией во время Гражданской войны 1861–1865 годов.

Его президентская деятельность привела к усилению исполнительной власти на территории США. Но основная цель администрации Линкольна — восстановление Союза — оказалась недостижимой без уничтожения рабства в масштабах всей страны.

В Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание Маршал Советского Союза

Воинское звание определяет положение (права, обязанности) военных по отношению к другим военным. Некоторые звания имеют одинаковое название во многих странах. Например, к таким относятся: рядовой, ефрейтор, сержант, лейтенант, капитан, полковник, генерал, адмирал, маршал и другие.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 года были восстановлены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота, и введены следующие звания: старшина, лейтенант, капитан, майор, полковник.

Родились:

1601 — Анна Австрийская (ум. 1666), королева Франции, супруга короля Людовика XIII.

1900 — Сергей Ожегов (ум. 1964), советский лингвист, лексикограф, составитель толкового словаря русского языка.

1901 — Надежда Аллилуева (ум. 1932), вторая жена руководителя СССР И. В. Сталина.

1973 — Мария Голубкина, российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая.

1976 — Роналдо (полн. имя Роналду Луис Назариу ди Лима), бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1994, 2002 гг.).

Именины отмечают: Дмитрий, Анна, Афанасий, Василий, Захар, Никита, Григорий, Иосиф, Александр, Сергей.