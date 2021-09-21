Как не убить летнюю резину неправильным хранением

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Хранить шины нужно в правильном положении — это позволит избежать их деформации. При отсутствии места можно сдать летнюю резину специалистам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Он отметил, что перед хранением шины обязательно нужно очистить.

— После снятия резину необходимо помыть. Можно сделать это самостоятельно за городом или на даче, а можно отнести на мойку. Затем обязательно нужно хорошо просушить резину, не упаковывая сразу в чехлы или полиэтилен, — уточнил эксперт.

Оптимальные температуры для езды на летней резине начинаются от плюс десяти градусов. При значениях около 6–8 градусов она перестает качественно функционировать. Поэтому летние шины, как отметил собеседник «ВМ», желательно не хранить при отрицательных температурах.

На зиму при отсутствии свободного места можно отдать резину на сезонное хранение, говорит автоэксперт.

— Есть разные фирмы, которые этим занимаются. В Москве такая услуга обойдется в полторы–пять тысяч рублей — в зависимости от размера резины и аппетита конторы, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что резину вместе с дисками лучше хранить в подвешенном состоянии: это позволит снизить нагрузку на покрышку. Также можно положить все колеса друг на друга в горизонтальном положении, рассказал специалист.

При хранении отдельно от дисков нужно действовать по-другому, говорит эксперт.

— Колеса без дисков нельзя подвешивать или ставить друг на друга: резина может деформироваться. Такие колеса нужно хранить вертикально, ставить на пол рядом друг с другом, — заметил собеседник «ВМ».

После зимы эксперт рекомендует внимательно осматривать резину. Наличие грыж, порезов или нарушений структуры будет означать, что такие шины лучше заменить.