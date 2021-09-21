Московская международная книжная ярмарка состоится с 24 по 27 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 24 по 27 сентября в ЦВК «Экспоцентр». Традиционно на выставке представлены художественная литература, издания Non Fiction, учебная и образовательная литература, детские книги. Почетный гость выставки текущего года — Республика Корея.

Музейная линия на ярмарке представит книги более чем 40 музеев и издательств по искусству, среди которых: Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, Музей и культурный центр Андрея Вознесенского, музей современного искусства «Гараж», фонд современного искусства «V-A-C», издательства Ad Marginem, «A+A», «Арт Волхонка», «Искусство — XXI».

Российская государственная детская библиотека — куратор «Детской сцены» — подготовила для читателей 30 мероприятий. Среди них встречи с детскими писателями и переводчиками литературы для детей А. Гончаровой, И. Жуковым, Н. Волковой, Е. Усачевой, Г. Кружковым, О. Ивановой, Ю. Лавряшиной, М. Аромштам, Л. Кутузовой, И. Цхай, Ю. Нечипоренко, Л. Романовской.

РГДБ представит свой новый проект «Виртуальный музей диафильмов», в котором представлены история студии «Диафильм», технологии производства, интерактивная галерея диапроекторов, биографии художников студии и более 4,5 тысячи диафильмов.

На «Детской сцене» пройдут презентации Конкурса имени Корнея Чуковского и Премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Любители мультипликации смогут увидеть новинки отечественной и зарубежной анимации из программы фестиваля семейного кино «Ноль плюс».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ярмарки.