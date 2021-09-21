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Андрей Бочкарев: Для автомобилистов открыли 65% участков системы хордовых магистралей

Дарья Чентаева

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Андрей Бочкарев: Для автомобилистов открыли 65% участков системы хордовых магистралей
Фото: vk.com/mosrunews

Для водителей открыто 65 процентов участков системы хордовых магистралей в столице. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общая протяженность системы скоростных магистралей, состоящей из Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, составит 362 км, что сопоставимо с длиной четырех ТТК. На сегодня уже запущено 205 км дорог, то есть 65 процентов от всей протяженности, — цитирует заммэра пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам Бочкарева, сейчас для автолюбителей в полной мере работает Северо-Западная хорда.

— Северо-Восточная «поедет» через два года — в конце 2023-го. На Юго-Восточной хорде идут активные работы по проектированию и строительству, ее запуск намечен на второе полугодие 2023 года. К этому времени будет завершено строительство Южной рокады. Здесь уже построены три участка, сейчас в стройке еще пять, — рассказал Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, сейчас на территории Юго-Восточной хорды идет строительство искусственных сооружений.

— Так, на восьмом участке Юго-Восточной хорды строятся четыре путепровода, а на развязке ЮВХ с Волгоградским проспектом возводятся пять эстакад, — добавил Кравцов. В это же время идет расширение улицы Верхние Поля. После реконструкции улица станет частью Южной рокады.

В пресс-службе добавили, что создание хордовой системы скоростных магистралей — главный мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды соединят периферийные области города и позволят снизить общую нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК. По расчетам специалистов, хордовая система на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой.

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