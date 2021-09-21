«Всегда лотерея»: как правильно выбрать подержанный автомобиль

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Покупая машину с рук, россияне имеют повышенный риск столкнуться с поломками, при этом гарантия на такие авто не распространяется. Поэтому лучше отдать предпочтение транспортным средствам с относительно небольшим пробегом, у которого был один владелец. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

Специалист отметил, что при покупке автомобиля с пробегом человек должен быть готов к возможным проблемам.

— Риск поломок — условие игры при приобретении подержанного авто. Вероятность зависит от производителя и класса, но, естественно, автомобиль с пробегом больше подвержен проблемам, чем новый, — сказал автоэксперт.

Высокая вероятность поломок — причина низкой цены подержанных автомобилей, пояснил Кадаков. Для автомобилистов покупка такой машины «всегда напоминает лотерею».

При выборе машины с пробегом лучше отдать предпочтение транспортному средству, у которого был только один владелец, посоветовал специалист.

— Даже если человек ездил на машине пять лет, но при этом он — единственный владелец, то велика вероятность, что машину нормально содержали. Особенно если она при этом выглядит хорошо, — рассказал эксперт.

Он заметил, что частая смена владельцев может говорить о том, что с автомобилем что-то не так.

Еще один параметр, на который нужно смотреть при покупке, — пробег, отметил специалист.

— Нужно искать машину не только с меньшим количеством хозяев, но и с меньшим пробегом в том же возрасте, — рекомендовал Кадаков.

Эксперт обратил внимание, что новые модели также имеют риск поломок из-за большого количества электроники. Однако такие дефекты в случае с автомобилем, купленным в автосалоне, будут устранены по гарантии, подчеркнул специалист.

При этом первый владелец вряд ли будет часто сталкиваться с необходимостью ремонта, отметил собеседник «ВМ».

— Если человек не рассчитывает полжизни ездить на машине, которую он взял новой, то, скорее всего, проблемы будут уже у второго или третьего владельца, — заключил Кадаков.