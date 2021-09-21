Малышева назвала три способа защиты от четвертой волны коронавируса

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кого этой осенью может настигнуть четвертая волна коронавирусной инфекции.

— Мы начали жить с коронавирусной инфекцией как с одной из респираторных инфекций, которые будут жить на планете Земля вместе с нами, как грипп, аденовирус. Есть волнообразное течение: два раза в год идет повышение заболеваемости, — рассказывает врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово».

Чтобы защитить себя от инфекции, нужно придерживаться трех правил. Первое из них — вакцинация.

— Вакцинация защищает. 85–90 процентов вакцинированных не будут иметь клинических проявлений при встрече с вирусом. Это доказано для вакцины «Спутник V». Сейчас опубликованы данные и по штамму «дельта». Это санкт-петербургские исследования, они показали, что в июле и августе люди, вакцинированные «Спутником», были защищены. Невакцинированные пациенты в 17 раз чаще попадают в больницу, — рассказывает Елена Малышева.

Второе правило — ежедневное восполнение витамина D.

— У нас три четверти населения имеют дефицит. Исследования показали, что у людей с недостаточностью витамина D на 81 процент вероятность заболеть коронавирусом выше и на 82 процента выше смертность, — рассказывает телеведущая.

Для восполнения запаса необходимо включить в рацион жирные виды рыб: лосось, сельдь, а также печень трески.

Третье важное правило — необходимо следить за уровнем сахара.

— Сахар должен быть нормальным в крови. Купите себе глюкометр и измеряйте, показатель должен быть меньше 6. Если он больше, глюкоза снижает активность лимфоцитов. Об этом говорит китайское исследование. При сахаре 7 риск умереть от коронавируса повышается в два раза. Глюкоза не дает уничтожать лимфоцитам инфекцию, — объясняет Елена Малышева.