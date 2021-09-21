Эксперт рассказал, как почистить наушники и не испортить их

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Если наушники стали тише работать, их нужно срочно почистить. О том, как это правильно сделать, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Грязь в наушниках, особенно во вкладышах, влияет на качество передачи звука и выглядит не эстетично. Мыть устройства стоит минимум раз в неделю при редком использовании и через день при ежедневном, поделился эксперт.

— Лучший способ промыть наушники — в емкости с мылом. Для этого нужны небольшая емкость с теплой водой, мыло, мягкая тряпочка, зубная щетка и маленькое полотенце. Тряпочку необходимо смочить в воде с моющим средством. Затем нужно снять накладки с наушников и аккуратно протереть их тряпочкой, а труднодоступные места — зубной щеткой. Затем накладки нужно разложить на полотенце и дать им высохнуть, — рассказал Кувиков.

Сами чашки наушников также следует протереть, но влажной, почти сухой тряпкой, чтобы вода не попала внутрь конструкции. Этот способ подходит большинству вставных и внутриканальных наушников. Однако некоторые производители выпускают наушники без съемных насадок.

— Для очистки таких наушников необходимо сперва удалить загрязнения из сетки зубочисткой, но не продавливая саму сетку. Вместо зубочистки можно использовать зубную щетку, но сухую. Затем необходимо продуть сетку. После этого намочите палец спиртом и протрите им поверхность наушников: корпуса и провода наушников, но не дайте спирту проникнуть внутрь чаш. Наконец, разложите наушники на ткани и дайте им высохнуть, — добавил эксперт.

Сетка динамика смартфона также может забиться грязью, подчеркнул он. Если замечено, что динамик смартфона стал тише работать и приходится увеличивать громкость, то, скорее всего, причина в загрязнении: на сетке динамика застревают микроволоски, пыль, кожный жир и сера.

— Сперва протрите динамик от пыли или пройдитесь по нему пылесосом. Если в отверстиях еще осталась грязь, приклейте к решетке скотч — липкий слой не оставит следов на экране, но приклеит жир и пыль из щелей сетки. Остатки скотча можно убрать, протерев динамик увлажненной спиртом тряпкой, — заключил Кувиков.