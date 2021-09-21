Средства из бюджета Москвы выделят на ремонт памятников народного ополчения

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Средства из столичного бюджета направят на реконструкцию памятников московским дивизиям народного ополчения в Калужской и Смоленской областях. Соответствующее распоряжение подписал во вторник, 21 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что столица выделит почти 38 миллионов рублей на ремонт мемориалов.

В Калужской области отремонтируют комплекс «Зайцева Гора», памятник 1941 года в память о воинах 53-й и 17-й стрелковых дивизий, поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота Длинная.

В Смоленской области отреставрируют братскую могилу советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941–1943 годах, братскую могилу 316 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 28 января 1942 — 20 сентября 1943 года, и памятное место, где в октябре 1941 года войска Красной армии, прорвав оборону войск противника, обеспечили выход из окружения частей и соединений 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий.

Также в регионе проведут ремонт мемориала «Богородицкое поле», парка памяти «Вязьма. Октябрь 1941», памятника 13-й дивизии народного ополчения и братскому захоронению «Поле памяти № 17–38».

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что реконструкцию мемориалов проведут в рамках празднования 80-й годовщины Битвы под Москвой.

В начале сентября памятник 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения открыли в столице в парке Яуза.