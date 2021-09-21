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«Харизматичные и необычные»: названы шесть судьбоносных женских имен

Виктория Сикерина

Общество
«Харизматичные и необычные»: названы шесть судьбоносных женских имен
Фото: pixabay.com

Имя человека способно определить его дальнейшую судьбу. К выбору имени с древних времен люди подходили с особым трепетом. Специалисты назвали шесть женских красивых, но необычных имен, которые сулят благоприятную жизнь и сильную энергетику.

Об имени Аида массовая аудитория узнала из популярной оперы Джузеппе Верди. Однако до сих пор непонятно, как появилось такое имя. Кто-то относит этимологию к африканским языкам. Считается, что девушки с таким именем владеют сильным чувством интуиции, которое помогает им на протяжении всей жизни.

Харизматичные и необычные девушки носят имя Анита. Их характер сложный, однако они проявляют себя как умные, грациозные и восприимчивые личности.

«Царственная» Василиса чаще всего становится успешной и удачливой. Такое имя было особенно популярным на Руси, но в последнее время потеряло былую актуальность.

Имя Злата обязательно в будущем принесет удачу девушке. Его обладательница непременно будет талантливой, умной и открытой к миру и людям.

При этом представительницы имени Лада в будущем станут отличными женами и матерями. Они найдут свое призвание в семье и домашнем очаге.

Нести в мир добро способны девушки по имени Мелисса. Они сильные, волевые и необычные, передает издание Clutch.

Также число букв в имени человека может указывать на его характер и судьбу. Нумерологи рассказали о влиянии цифр в именах на жизнь людей.

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