Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Советское мороженое

Советское мороженое

Свидания

Свидания

Деревья

Деревья

Грибоедовский ЗАГС

Грибоедовский ЗАГС

Рабочий и колхозница

Рабочий и колхозница

Дали

Дали

ЭКО

ЭКО

Исследование: иностранцы не хотят учиться в России из-за низких зарплат

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Исследование: иностранцы не хотят учиться в России из-за низких зарплат
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иностранные студенты не стремятся приезжать за знаниями в РФ из-за низких зарплат в стране, а также ввиду невысокого уровня инфраструктуры российских вузов. Об этом говорится в совместном исследовании Университета национальной технологической инициативы — 2035, фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) и госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Документ под названием «Университетские кампусы и город: кооперация ради конкурентоспособности» есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

Состояние инфраструктуры университета — один из значимых элементов его международной конкурентоспособности, отмечается в исследовании. Также крайне важен уровень социально-экономического развития города, где локализован вуз, развития инфраструктуры и качества среды.

— Сегодня российские регионы и города не готовы к приему иностранных студентов и иностранцев в принципе. Наиболее серьезные дефициты наблюдаются сразу в нескольких сферах: туризм, рынок труда и других. На рынке труда в первую очередь сдерживающим фактором привлечения иностранных граждан является уровень средней зарплаты — в три раза ниже, чем в среднем по странам Европейского союза, и в четыре раза ниже, чем в среднем по США и Канаде, — подчеркивается в исследовании.

В нем также описывается, как студенты выбирают то или иное учебное заведение. Так, одни студенты ориентируются на международные рейтинги, другие руководствуются представлениями и отзывами о том, в каких государствах наиболее сильна подготовка по их направлению.

— Для части студентов привлекательной является сама страна, ее культурная близость, развитые деловые связи и тому подобное. Наконец, часть студентов едет именно в Москву (или Санкт-Петербург) как в одну из мировых столиц и «город возможностей», — говорится в документе.

По подсчетам экспертов, в России в 2019 году доля иностранцев в общем объеме студентов составила семь процентов. Лидерами по этому показателю являются такие города, как Москва (доля от общей численности иностранных студентов в РФ — 21 процент), Санкт-Петербург (10 процентов), Омск (4 процента), Томск (4 процента) и Казань (4 процента).

Читайте также:
ВузыСтудентыиностранцы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский язык разрушается. Мы все как дебилы

Все мнения
О проекте