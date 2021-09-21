Исследование: иностранцы не хотят учиться в России из-за низких зарплат

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Иностранные студенты не стремятся приезжать за знаниями в РФ из-за низких зарплат в стране, а также ввиду невысокого уровня инфраструктуры российских вузов. Об этом говорится в совместном исследовании Университета национальной технологической инициативы — 2035, фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) и госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Документ под названием «Университетские кампусы и город: кооперация ради конкурентоспособности» есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

Состояние инфраструктуры университета — один из значимых элементов его международной конкурентоспособности, отмечается в исследовании. Также крайне важен уровень социально-экономического развития города, где локализован вуз, развития инфраструктуры и качества среды.

— Сегодня российские регионы и города не готовы к приему иностранных студентов и иностранцев в принципе. Наиболее серьезные дефициты наблюдаются сразу в нескольких сферах: туризм, рынок труда и других. На рынке труда в первую очередь сдерживающим фактором привлечения иностранных граждан является уровень средней зарплаты — в три раза ниже, чем в среднем по странам Европейского союза, и в четыре раза ниже, чем в среднем по США и Канаде, — подчеркивается в исследовании.

В нем также описывается, как студенты выбирают то или иное учебное заведение. Так, одни студенты ориентируются на международные рейтинги, другие руководствуются представлениями и отзывами о том, в каких государствах наиболее сильна подготовка по их направлению.

— Для части студентов привлекательной является сама страна, ее культурная близость, развитые деловые связи и тому подобное. Наконец, часть студентов едет именно в Москву (или Санкт-Петербург) как в одну из мировых столиц и «город возможностей», — говорится в документе.

По подсчетам экспертов, в России в 2019 году доля иностранцев в общем объеме студентов составила семь процентов. Лидерами по этому показателю являются такие города, как Москва (доля от общей численности иностранных студентов в РФ — 21 процент), Санкт-Петербург (10 процентов), Омск (4 процента), Томск (4 процента) и Казань (4 процента).