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Автомобиль сбил пешехода на востоке Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Просторная улицаКарта всех событий

Автомобиль совершил наезд на пешехода на пересечении Просторной и Четвертой Гражданской улиц в Восточном административном округе (ВАО) столицы. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что пешеход двигался по пешеходному переходу.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные городские службы.

Из-за аварии одна полоса транспортного движения на Просторной улице в сторону пересечения с Зельевым переулком занята.

— Объезд места ДТП осуществляется по полосе попутного движения, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В понедельник, 20 сентября, в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы рассказали, что в период с 13 по 19 сентября на дорогах столицы зарегистрировали 165 аварий, в них погибли семь человек.

В ведомстве добавили, что на 23 человека автомобили совершили наезд в зоне пешеходного перехода. Всего ранения различной степени тяжести на прошлой неделе получили 173 человека. Также за указанный период инспекторы зафиксировали семь наездов на велосипедистов.

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