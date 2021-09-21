Астролог объяснила, каким знакам зодиака нужно быть осторожными во время ретроградного Урана

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Особенную функцию в западной астрологии выполняет планета Уран. Астрологи уверены, что она влияет на судьбу людей. Обычно Уран отвечает за необычные жизненные повороты.

С 20 августа и до конца 2021 года Уран будет в ретрограде. Из-за этого люди будут ощущать его сильное воздействие. С 27 октября по 8 ноября специалисты рекомендуют быть более внимательными и осторожными. В этот период нельзя вкладывать деньги, брать в долг и заниматься инвестированием. Следует аккуратно обращаться с техникой, электричеством и механикой.

Астролог Светлана Кройцер объяснила, как ретроградный Уран повлияет на жизнь представителей разных знаков зодиакального круга.

В этот период Овны будут подвержены сильным эмоциям и новым идеям. Однако не нужно их сразу реализовывать. Лучше попозже продумать все детали и довести задуманное до ума.

Для Тельцов ретроград Урана ознаменуется нестабильным финансовым положением. Деньги лучше заранее отложить. И самое главное — не спешить в этот период.

Социальная жизнь Близнецов станет гораздо более активной. Также во время ретроградного Урана представители этого знака зодиака смогут выбрать что-то уникальное и неповторимое.

Творчество и неординарность — главное, что произойдет с Раками в этот период. Также этих людей ожидает множество откровений и новых знаний.

Львы во время данного периода будут переживать ссоры с коллегами и близкими. Представители этого знака зодиакального круга захотят внешне проявить себя и выделиться из толпы. Однако жажда приключений может привести к неприятным последствиям.

По достоинству на работе оценят Дев. Их ждут глобальные перемены в карьерном плане. Однако им посоветовали тщательно рассматривать различные предложения о работе и не делать поспешных выводов.

Весам астрологи советуют не ввязываться в различные авантюры. Это впоследствии может привести к неприятным ситуациям. При этом в период ретрограда Урана у представителей этого знака зодиака появятся новые увлечения.

Грубые и прямолинейные Скорпионы могут испортить отношения с близкими людьми из-за этих качеств характера. Также возможны потери, но в силу внутреннего стержня такие люди легко перенесут все невзгоды.

Специалисты убеждены, что Стрельцам не следует менять жизнь в этот период. Это не принесет положительного результата. Лучше отложить задуманные планы до лучших времен.

Покупка или оформление недвижимости ожидается в ретроградный Уран у Козерогов. Также астрологи предупредили представителей этого знака о развитии творческого и предпринимательского потенциала.

Водолеям порекомендовали осторожно обращаться с техникой и электричеством. Также им сулят сложные отношения с окружающими.

Интерес к литературе и философии проснется у Рыб. Они заметят в себе творческий запал, сообщает ФАН.

Астролог Павел Глоба рассказал, что для некоторых знаков зодиака октябрь 2021 года станет не самым простым месяцем. В этот период многим людям придется справляться с переживаниями, трудностями и неудачами.