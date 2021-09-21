Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Комедийная актриса Пэтти Перес умерла в возрасте 57 лет

Виктория Сикерина

Общество
Комедийная актриса Пэтти Перес умерла в возрасте 57 лет
Фото: Pexels

Комедийная артистка, звезда американского сериала «Чудаки» Пэтти Перес скончалась на 58 году жизни. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в зарубежном издании TMZ.

Отмечается, что смерть актрисы произошла из-за проблем со здоровьем, связанных с диабетом.

Близкие звезды рассказали, что у Пэтти Перес отказали почки. У актрисы остались четверо детей, мать и внуки.

В принесшем славу и узнаваемости сериале «Чудаки» артистка сыграла саму себя. По сюжету киноленты, ее персонаж забавно реагировал на собственный лишний вес.

В особенности Пэтти Перес запомнилась зрителям сценой, в которой она села на актера Джейсона Кроху Акунью. Примечательно, что рост этого артиста составляет 123 сантиметра.

Сериал «Чудаки» также стал отправной точкой в карьере Джонни Ноквилла, который впоследствии сыграл в кинокартинах «Люди в черном —2» и «Муви 43», заключил Пятый канал.

СШАСмертьартистка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте