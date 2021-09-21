Комедийная актриса Пэтти Перес умерла в возрасте 57 лет

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Комедийная артистка, звезда американского сериала «Чудаки» Пэтти Перес скончалась на 58 году жизни. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в зарубежном издании TMZ.

Отмечается, что смерть актрисы произошла из-за проблем со здоровьем, связанных с диабетом.

Близкие звезды рассказали, что у Пэтти Перес отказали почки. У актрисы остались четверо детей, мать и внуки.

В принесшем славу и узнаваемости сериале «Чудаки» артистка сыграла саму себя. По сюжету киноленты, ее персонаж забавно реагировал на собственный лишний вес.

В особенности Пэтти Перес запомнилась зрителям сценой, в которой она села на актера Джейсона Кроху Акунью. Примечательно, что рост этого артиста составляет 123 сантиметра.

Сериал «Чудаки» также стал отправной точкой в карьере Джонни Ноквилла, который впоследствии сыграл в кинокартинах «Люди в черном —2» и «Муви 43», заключил Пятый канал.