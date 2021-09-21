«Открываем новую эру»: Байден объявил о завершении эпохи войн для США

Фото: whitehouse

Соединенные Штаты закончили эпоху бесконечных войн и вошли в эру неустанной дипломатии. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во вторник, 21 сентября.

— Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане, и мы открываем новую эру неустанной дипломатии, — выступил президент на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Байден добавил, что использование военной силы должно стать не первым, а последним инструментом. Оно, по его словам, не должно быть ответом на любую проблему в мире.

Каждой миссии следует быть ясной и достижимой, но США будут защищать себя и страна готова применить силу, подчеркнул глава государства. Вашингтон, как уточнил Байден, не стремится к новой холодной войне и готов сотрудничать с любой страной для решения проблем.

Америка сохраняет приверженность тому, чтобы не допустить обладание Ираном ядерным оружием, добавил он. США готовы вместе с членами Совбеза ООН и Германией работать над возвращением Тегерана к соблюдения соглашения, если он «будет действовать так же».

Байден завершил выступление воззванием к лидерам справиться с вызовами современности. Соединенные Штаты, по его словам, выбирают лучшее будущее, у всех есть желание и возможности, чтобы сделать его лучше, отмечает CNN.