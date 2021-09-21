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Полиция задержала мужчину, который взял в заложники людей в Германии

Иван Юминов

В мире
Полиция задержала мужчину, который взял в заложники людей в Германии
Фото: Pixabay

Мужчина, взявший в заложники пассажиров туристического автобуса на юге Германии, был задержан. Об этом сообщили в полиции баварского административного округа Средняя Франкония во вторник, 21 сентября.

— Преступника удалось задержать. Оружие пока не удалось обнаружить, — говорится в сообщении.

При этом правоохранители продолжают проводить обыск в автобусе, отмечается на странице ведомства в Twitter.

По данным издания Bild, транспортное средство прибыло в страну из-за границы. В определенный момент в нем произошла ссора, а один из пассажиров был вооружен.

На место происшествия вскоре прибыл отряд сил специального назначения. Дорога из-за этого была перекрыта в обе стороны, но правоохранители пообещали снять ограничения после задержания подозреваемого.

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