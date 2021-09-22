В России предложили ввести скидку при покупке первого жилья в своем регионе

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Решать вопрос оттока населения из регионов в крупные города-миллионники нужно комплексно. Одной из мер может стать предоставление скидки на покупку первого собственного жилья. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор.

По его словам, люди покидают малые населенные пункты, чтобы найти заработок, обеспечить семью, ведь в больших городах уровень дохода выше.

— Вопрос создания условий, при которых люди хотели бы оставаться в своих городах и поселениях, стоит очень остро. На Дальнем Востоке уже принимаются определенные решения, обсуждается введение нулевой ипотеки. Конечно, создать условия и возможности для приобретения жилья со скидкой для тех людей, которые бы хотели остаться у себя и были бы таким образом привязаны к региону с невозможностью такое жилье перепродать через какой-то период времени, может быть одной из мер, — сказал Моор.

Вопрос с оттоком населения из регионов будет решаться эффективнее при работе сразу нескольких инструментов со стороны государства в приобретении жилья. Например, пояснил эксперт, кроме льготной ипотеки или скидки, это может быть помощь с первоначальным взносом на ипотеку. Ее оказать мог бы регион.

— Нужно также создавать условия для развития экономики. Люди должны где-то работать, людям нужно чем-то заниматься. Но жилье — один из основных критериев. Когда человек приобретает у себя в регионе жилье, он начинает в нем трудиться, развиваться, создавать рабочие места, проявлять предпринимательскую активность, семью обеспечивать и кредит платить, если приобрел жилье в ипотеку. Все эти меры должны быть, и они возможны. Но нужно больше мер, нужно обсуждать их конкретно с каждым регионом, — добавил Моор.

Администрации муниципалитетов регионов могли бы привлекать сотрудников, учителей, врачей и специалистов узких специальностей с помощью их трудоустройства и обеспечения жильем на льготных условиях, заметил собеседник «ВМ».

— В комплексе эта мера может сработать. Человек может смириться с тем, что у него невысокая зарплата, когда у него будет доступное жилье. Эти меры друг другу помогают выровнять ситуацию, к решению которой нужно подходить комплексно, — подчеркнул Моор.

Он добавил, что ВЦНСП готов участвовать в реализации данных идей и содействовать возвращению граждан из крупных городов в регионы, малые поселения для их развития.