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Информация о заложенной бомбе поступила в аэропорт Домодедово

Иван Юминов

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Информация о заложенной бомбе поступила в аэропорт Домодедово
Фото: Предоставлено пресс-службой аэропорта Домодедово
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Поступило сообщение от неизвестного о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба, — рассказал собеседник издания.

Информация о взрывном устройстве проверяется. На месте работают кинологи, правоохранители и сотрудники оперативных служб. Аэропорт в данный момент работает в штатном режиме, отмечается на сайте агентства.

При получении подобных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности, отметил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов. Службы аэропорта ввели вместе с силовыми структурами необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности, приводит его слова газета «Известия».

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